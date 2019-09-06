На военном аэродроме Липецка опровергли информацию о столкновении истребителей

СЕГОДНЯ 18:16 2019-09-06T18:57:52+03:00

«Все вопросы к СМИ, у нас никаких ЧП не было»

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На военном аэродроме «Липецк-2» опровергли информацию СМИ о столкновении истребителей-бомбардировщиков в небе над Липецкой областью. В штабе военного аэродрома сообщили, что тренировочные полеты действительно проходили, но никакого столкновения не было.

– Тренировочные полеты проходили 5 сентября, – сообщили «КП-Липецк» в войсковой части 81819, – полеты прошли в штатном режиме, никаких ЧП, а тем более столкновения в воздухе не происходило.

Также военные пояснили, что ЧП подобного масштаба не скрываются, и такой серьезный инцидент, как столкновение Су-34 в воздухе, не мог остаться не замеченным в принципе.

– Все вопросы к СМИ, у нас никаких ЧП не было, – добавили сотрудники аэродрома.

Напомним, что первым о столкновении истребителей-бомбардировщиков сообщил канал РЕН ТВ. В сообщении говорилось, что ведущий самолет задел крылом ведомый, боевые машины получили серьезные повреждения, но их смогли посадить. Позже ТАСС со ссылкой на собственный источник сообщил, что столкновение произошло из-за ошибки пилотов.

Как выяснилось, никакого столкновения вообще не было.

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ИСТОЧНИК KP.RU