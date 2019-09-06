2019-09-06T18:57:52+03:00
Происшествия

На военном аэродроме Липецка опровергли информацию о столкновении истребителей

«Все вопросы к СМИ, у нас никаких ЧП не было»
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
Военные опровергли ЧП с истребителямиВоенные опровергли ЧП с истребителямиФото: Лия МУРАДЬЯН
Изменить размер текста:

На военном аэродроме «Липецк-2» опровергли информацию СМИ о столкновении истребителей-бомбардировщиков в небе над Липецкой областью. В штабе военного аэродрома сообщили, что тренировочные полеты действительно проходили, но никакого столкновения не было.

– Тренировочные полеты проходили 5 сентября, – сообщили «КП-Липецк» в войсковой части 81819, – полеты прошли в штатном режиме, никаких ЧП, а тем более столкновения в воздухе не происходило.

Также военные пояснили, что ЧП подобного масштаба не скрываются, и такой серьезный инцидент, как столкновение Су-34 в воздухе, не мог остаться не замеченным в принципе.

– Все вопросы к СМИ, у нас никаких ЧП не было, – добавили сотрудники аэродрома.

Напомним, что первым о столкновении истребителей-бомбардировщиков сообщил канал РЕН ТВ. В сообщении говорилось, что ведущий самолет задел крылом ведомый, боевые машины получили серьезные повреждения, но их смогли посадить. Позже ТАСС со ссылкой на собственный источник сообщил, что столкновение произошло из-за ошибки пилотов.

Как выяснилось, никакого столкновения вообще не было.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

СМИ: В небе под Липецком столкнулись два истребителя

Под Липецком в ходе тренировочного полета столкнулись два многоцелевых истребителя-бомбардировщика Су-34, пишет «РЕН ТВ» со ссылкой на собственные источники (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ремонтники НЛМК поделились опытом с российскими коллегами
Больницы Липецкой области получили новые автомобили скорой помощи
В день выборов в Липецке изменится расписание автобусов
Браузер «Мандарин» платит пользователям
Энергетики проверили все избирательные участки Липецка
В Липецке открыли обновленный павильон Центрального рынка
В день выборов в Липецкой области на участках будут дежурить прокуроры и полиция
КамАЗ, автобус и иномарка столкнулись в Липецке
Новый офис «Мои документы» открылся в Липецке
Липчанин получил ожоги, спасая горящих голубей и кроликов
СМИ: В небе под Липецком столкнулись два истребителя
Липчан научат основам ландшафтного дизайна
К концу недели в Липецке до +28 градусов, утром туман
В пятницу без холодной воды останутся 10 улиц Липецка
В Липецке появятся "умные светофоры", которые разгрузят магистрали
До конца сентября в регионе ввели особый противопожарный режим
Самое крупное фруктохранилище в ЦФО построят в Липецкой области
В Липецке школа, которой не хватает воды, может остаться без канализации
Липчанка обратилась на "Первый канал", чтобы лишить пьющую дочь родительских прав
В школьной столовой под Липецком детей кормили рисом с червями
В Липецке из окна выпал 4-летний ребенок