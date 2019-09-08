К полудню на выборах губернатора Липецкой области проголосовали 18.37% избирателей

СЕГОДНЯ 13:08 2019-09-08T13:56:01+03:00

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В Липецкой области граждане продолжают выбирать губернатора региона. Напомним, что избирательные участки открылись в штатном режиме в 8 утра. Всего регионе работают 893 участка. По данным на 10.00 общая явка по региону составляла 6,63%.

На 12.00 общая явка по региону составила 18.37% – это 170 812 человек проголосовали к полудню. По Липецку явка составила 13.83% – 56 571 человек. В процентном соотношении активность избирателей в областном центре куда ниже, чем в районах и городах области. Например, в Ельце проголосовали 18.18% избирателей или 14 966 человек.

Максимальную явку показал Добровский район – 30.77% избирателей, на втором месте Елецкий район – 30.72%, в Долгоруковском районе на участке пришли 25.5%, в Краснинском – 25.37%. Среди районов минимальную явку показал также Липецкий – 17.8%.

В самом Липецке Левоебережный, Октябрьский и Правобережный округа голосуют почти с одинаковой активностью – к обеду пришли более 14% избирателей. В Советском округе проголосовали 12.67% избирателей. Несмотря на то, что явка в городе ниже районов, это все же вдвое больше, чем на выборах губернатора в сентябре 2014 года – тогда к 12.00 явка в Липецке составляла только 7.18%.

ИСТОЧНИК KP.RU