Итоги губернаторских выборов в Липецке: за Игоря Артамонова проголосовали более 67%

СЕГОДНЯ 09:20 2019-09-09T09:20:37+03:00

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Стали известны итоги выборов губернатора Липпецкой области. Напомним, еще в воскресенье вечером стало известно, что согласно опросу большинство голосов избиратели отдали Игорю Артамонову.

По данным областной избирательной комиссии, по итогу насчитали 423 330 действительных бюллетеней, а в списках всего было 919 167 избирателей, комиссиям выдали 835798 бюллетеней, 8 719 листков после проверки оказались недействительны.

Жители региона проголосовали следующим образом:

1 место Артамонов Игорь Георгиевич – за него проголосовали 290 626 человек или 67.27% избирателей. На втором месте Токарев Сергей Владимирович – 86 679 голосов и 20.06% избирателей. Третье место у Ксенофонтовой Ларисы Васильевны – 19 859 человек и 4.60% На четвертом месте Плотников Андрей Владимирович – 13 738 голосов, 3.18%. Пятое место Григорьев Андрей Владимирович – 12 428 голосов, 2.88%.

ИСТОЧНИК KP.RU