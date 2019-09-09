2019-09-09T14:46:03+03:00
Происшествия

Из-за аварийного отключения 3 улицы Липецка остались без света

На сетях уже ведутся ремонтные работы
Юлия КЛЮЕВА
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В этот понедельник, 9 сентября, в Липецке произошло внеплановое отключение энергии. По информации пресс-службы АО "ЛГЭК", свет потух частично в домах областного центра по улицам Теперика, Хорошавина, Катукова. Аварийное отключение случилось в 12.40. На сетя электроснабжения уже ведутся ремонтные работы.

Напомним, что во вторник, 10 сентября, 14 улиц города останутся без света, а еще 20 без воды. Электричество отключат в частном секторе в районе Сокола и на Сырском Руднике. В районе 10 Шахты отключат холодную воду. Краны также пересонхут у жителей левого берега Липецка. Кроме того, ожидаются кратковременные отключения и повышение мутности воды в районе Северного рудника.

Обо всех подробностях горожане могут узнать, позвонив по телефонам 075 и 236-075.

ИСТОЧНИК KP.RU

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