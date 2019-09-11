Инаугурация губернатора Липецкой области состоится в пятницу 13-го

СЕГОДНЯ 16:40 2019-09-11T16:40:43+03:00

Изменить размер текста: A A

Стала известна дата церемонии инаугурации победившего на выборах губернатора Липецкой области Игоря Артамонова. Напомним, действующий врио набрал на выборах 67.27% голосов избирателей. В выборах также участвовали Сергей Токарев, набравший 20.06% голосов, Лариса Ксенофонтова (4.60%), Андрей Плотников (3.18%) и Андрей Григорьев набрал 2.88% голосов.

В избирательной комиссии региона выборы признали состоявшимися и действительными, и подписали протокол о результатах выборов. Артамонов Игорь Георгиевич официально зарегистрирован главой администрации Липецкой области.

Все документы готовы, удостоверение губернатору выдадут в торжественной обстановке на инаугурации, которая состоится в пятницу, 13 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU