2019-09-11T16:40:43+03:00
Политика

Инаугурация губернатора Липецкой области состоится в пятницу 13-го

Игорю Артамонову вручат удостоверение в торжественной обстановке
Лия МУРАДЬЯН
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Инаугурация губернатора состоится 13 сентябряИнаугурация губернатора состоится 13 сентябряФото: Лия МУРАДЬЯН
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Стала известна дата церемонии инаугурации победившего на выборах губернатора Липецкой области Игоря Артамонова. Напомним, действующий врио набрал на выборах 67.27% голосов избирателей. В выборах также участвовали Сергей Токарев, набравший 20.06% голосов, Лариса Ксенофонтова (4.60%), Андрей Плотников (3.18%) и Андрей Григорьев набрал 2.88% голосов.

В избирательной комиссии региона выборы признали состоявшимися и действительными, и подписали протокол о результатах выборов. Артамонов Игорь Георгиевич официально зарегистрирован главой администрации Липецкой области.

Все документы готовы, удостоверение губернатору выдадут в торжественной обстановке на инаугурации, которая состоится в пятницу, 13 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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