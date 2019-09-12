2019-09-12T11:28:33+03:00
Происшествия

В Липецке из-за ЧП на коллекторе улицу залило фекалиями

Улицу Циолковского отмывают от содержимого канализации
Лия МУРАДЬЯН
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Засор на коллекторе устранилиЗасор на коллекторе устранилиФото: Пресс-служба АО "ЛГЭК" Липецк
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Неприятная коммунальная авария произошла минувшим вечером, 11 сентября, на улице Циолковского в Липецке. В отличие от других похожих случаев, там прорвало не водопровод, а канализационный коллектор. В итоге содержимое городской канализации потекло по улицам Липецка. Реки фекалий растеклись по проезжей части второстепенной дороги, разнося по округе жуткий запах.

Как пояснили в пресс-службе ЛГЭКа, там произошел крупный засор на канализационной трубе диаметром 500 мм. На прочистку коллектора коммунальщикам потребовалось несколько часов, засор в итоге устранили. Сейчас убирают его последствия, фекалии и мусор с дороги уже убрали, теперь моют улицу. На дороге работают поливалки и трактора с щетками, а вот с газонов содержимое коллектора убирают вручную.

В городской энергокомпании отметили, что в месте засора из трубы достали ветки от деревьев, тряпки и даже строительный мусор. Коммунальщики убедительно просят липчан использовать унитаз только по его прямому назначению.

ИСТОЧНИК KP.RU

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