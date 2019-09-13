Первым решением губернатора Липецкой области будут кадровые перестановки

СЕГОДНЯ 14:23 2019-09-13T14:23:14+03:00

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После церемонии инаугурации, губернатор Липецкой области ответил на вопросы журналистов. Отвечая на вопрос «КП-Липецк», Игорь Артамонов сообщил, что первое его решение на посту губернатора будет касаться кадров.

– Первым решением я подпишу кадровые документы, – ответил губернатор Липецкой области, – Кадры решают все. А помимо этого, я не делил работу на до и после выборов. У меня спланирована вся следующая неделя, включая визит в министерство просвещения. Нам нужно двигаться по школам и нужен газ для экономических зон.

Первым решением Артамонова будут кадровые перестановки.

По поводу кадров Игорь Артамонов пояснил, что в администрации будут новые люди, а некоторые перейдут на другую работу. Говоря отдельно о заместителях, губернатор сообщил, что свои посты покинут три вице-губернатора: Александр Никонов, Юрий Таран и Александр Костомаров. Последний будет востребован в администрации президента.

– Им всем большая благодарность, они активно мне помогали и выполняли большой объем роботы, – подытожил глава региона.

На вопрос журналистов, почему губернатор выбрал для инаугурации именно пятницу 13-е, Игорь Артамонво ответил «чтобы вы спросили», а затем добавил, что не верит в приметы.

Также глава региона будет продолжать выводить Липецкую область на первые позиции федеральных рейтингов, как и обещал 11 месяцев назад.

ИСТОЧНИК KP.RU