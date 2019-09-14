2019-09-14T20:14:14+03:00
Происшествия

В Липецке полиция вычислила водителя, который сбил ребенка и сбежал

Им оказался 65-летний пенсионер на «Ниве» [фото]
Лия МУРАДЬЯН
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Водитель сбил ребенка и уехалВодитель сбил ребенка и уехалФото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.
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Меньше суток потребовалось, чтобы найти водителя, который сбил 5-летнего мальчика и сбежал. Напомним, все случилось 12 сентября в 19.33 на 58 километре трассы Хлевное-Липецк. Мальчик переходил дорогу по пешеходному переходу без светофора, где его сбил внедорожник.

Водитель сбил ребенка и уехал Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

Водитель сбил ребенка и уехалФото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

Водитель даже не попытался помочь, он бросил травмированного ребенка и уехал. Маленького пешехода увезли в больницу в тяжелом состоянии. На тот момент было известно только то, что ребенка сбила темная «Нива», которая уехала в сторону проспекта Победы.

Негодяя нашли на следующий день. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой области, подозреваемым оказался 65-летний мужчина. Его задержали и доставили в отдел. На капоте темно-серой «Нивы» пенсионера нашли следы от удара. Предположительно ребенка сбила именно эта машина. По части 2 статьи 264 УК водителю грозит до 7 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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