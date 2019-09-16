Сбежавший пенсионер сказал, что не заметил как сбил ребенка в Липецке

СЕГОДНЯ 13:51 2019-09-16T13:51:54+03:00

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В Липецке избрали меру пресечения для 65-летнего пенсионера, который сбил 5-летнего ребенка на пешеходном переходе и уехал. Напомним, авария случилась вечером 12 сентября на трассе у магазина «Ашан» в 19.33. Очевидцы только успели заметить, как темная «Нива» ударила мальчика и уехала в сторону проспекта Победы. Малыш с тяжелыми травмами попал в больницу, а водителя поймали на следующий день. Им оказался 65-летний пенсионер, на машине которого нашли след от удара.

На суде водитель заявил, что ничего не заметил. По словам пенсионера, он почувствовал легкий удар и даже не понял, что кого-то сбил, поэтому и уехал. А ребенку предстоит перенести ряд сложных операций.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, водитель обещал помочь родителям малыша и сообщил суду о проблемах со здоровьем. Следствие требовало заключить пенсионера под стражу, обвинитель считал возможным домашний арест. Суд учел состояние здоровья и готовность помочь, и ввел запрет на некоторые действия – на время следствия водителю нельзя садиться за руль, выходить из дома днем, а также пользоваться интернетом и телефоном.

ИСТОЧНИК KP.RU