2019-09-16T13:51:54+03:00
Происшествия

Сбежавший пенсионер сказал, что не заметил как сбил ребенка в Липецке

Водителя «Нивы» не взяли под стражу
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
Водитель обещал помочь родителям сбитого ребенкаВодитель обещал помочь родителям сбитого ребенкаФото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.
Изменить размер текста:

В Липецке избрали меру пресечения для 65-летнего пенсионера, который сбил 5-летнего ребенка на пешеходном переходе и уехал. Напомним, авария случилась вечером 12 сентября на трассе у магазина «Ашан» в 19.33. Очевидцы только успели заметить, как темная «Нива» ударила мальчика и уехала в сторону проспекта Победы. Малыш с тяжелыми травмами попал в больницу, а водителя поймали на следующий день. Им оказался 65-летний пенсионер, на машине которого нашли след от удара.

На суде водитель заявил, что ничего не заметил. По словам пенсионера, он почувствовал легкий удар и даже не понял, что кого-то сбил, поэтому и уехал. А ребенку предстоит перенести ряд сложных операций.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, водитель обещал помочь родителям малыша и сообщил суду о проблемах со здоровьем. Следствие требовало заключить пенсионера под стражу, обвинитель считал возможным домашний арест. Суд учел состояние здоровья и готовность помочь, и ввел запрет на некоторые действия – на время следствия водителю нельзя садиться за руль, выходить из дома днем, а также пользоваться интернетом и телефоном.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Силикатных озерах в Липецке сгорело более 3,5 га территорий
С начала года в Липецке выловили более 4000 бродячих животных
Липчане отдают за ЖКХ 9.1% своих доходов – меньше среднего по стране
Липчан предупреждают о сильных порывах ветра
В Липецке вандалы сожгли новые евроконтейнеры для мусора
В Липецке в аварии погиб 20 летний мотоциклист
В ДТП с гужевой повозкой под Липецком погибла пассажирка «ВАЗа»
Губернатор Липецкой области потребовал отправить в отставку мэра Данкова
В Липецке из-за жалоб уволили главврача городской больницы №4
Под Липецком из квартиры украли катану, саблю и 90 бутылок коллекционного алкоголя
В Липецке угнали внедорожник «Мицубиси-Аутландер»
Под Липецком в столкновении трех машин пострадали люди
В Липецке мужчина выпал с пятого этажа и остался жив
Под Липецком в ДТП перевернулся «Матиз» и едва не упал на пешехода
Свет и воду отключат в Липецке в понедельник
В Липецке полиция вычислила водителя, который сбил ребенка и сбежал
В ДТП с двумя иномарками в Липецке погиб человек
Новая школа в Липецке за полмиллиарда рублей превратилась в долгострой
Липчанин в Мордовии обманул сельхозкооператив на 1.6 млн. рублей
На выходные в Липецке обещают дожди и сильные порывы ветра
До конца года в Липецке объединят несколько школ и садиков
В Липецкой области установили максимальный V класс горимости лесов