Под Липецком будут судить участника нападения на старушку, которую задушили ради икон

СЕГОДНЯ 16:18 2019-09-17T16:18:01+03:00

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В Липецкой области расследовали последние фрагменты дела о зверском нападении на пожилую женщину в Долгоруковском районе, которое произошло в декабре 2016 года. Тогда двое приятелей в поисках легкой наживы пролезли в дом к 87-летней пенсионерке. Женщина застала грабителей и собиралась вызвать полицию, в ответ один из них повалил хозяйку на пол, наступил ногой на горло и ударил стеклянной вазой. Пожилая женщина скончалась. Главного фигуранта, от чьих рук погибла пенсионерка, приговорили к 13 годам колонии строгого режима.

Второй успел сбежать и в июне этого года его поймали, во время задержания в кармане нашли наркотики. Изначально 30-летнему подельнику вменяли часть 4 статьи 162 УК – разбой с причинением тяжкого вреда. Теперь дело передали в суд, окончательно обвинение выдвинули по двум статьям – групповая кража и хранение без цели сбыта, 158 и 228 УК. Как сообщили в пресс-службе областного СКР, обвиняемый во всем сознался.

ИСТОЧНИК KP.RU