2019-09-17T16:18:01+03:00
Происшествия

Под Липецком будут судить участника нападения на старушку, которую задушили ради икон

Подельнику вменили краду и хранение наркотиков
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Липецкой области расследовали последние фрагменты дела о зверском нападении на пожилую женщину в Долгоруковском районе, которое произошло в декабре 2016 года. Тогда двое приятелей в поисках легкой наживы пролезли в дом к 87-летней пенсионерке. Женщина застала грабителей и собиралась вызвать полицию, в ответ один из них повалил хозяйку на пол, наступил ногой на горло и ударил стеклянной вазой. Пожилая женщина скончалась. Главного фигуранта, от чьих рук погибла пенсионерка, приговорили к 13 годам колонии строгого режима.

Второй успел сбежать и в июне этого года его поймали, во время задержания в кармане нашли наркотики. Изначально 30-летнему подельнику вменяли часть 4 статьи 162 УК – разбой с причинением тяжкого вреда. Теперь дело передали в суд, окончательно обвинение выдвинули по двум статьям – групповая кража и хранение без цели сбыта, 158 и 228 УК. Как сообщили в пресс-службе областного СКР, обвиняемый во всем сознался.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В среду жители 10 улиц Липецка останутся без света, 16 - без воды
Липчанин ограбил соседку, чтобы помириться с девушкой
Липчанину грозит 4 года за отношения со школьницей, которая забеременела
Почти 40% липецкой молодежи хотят уехать из города
Спасатели предупреждают липчан о сильном ветре
В Липецке пассажир с ножом изнасиловал таксиста
В Липецке развернется свой октоберфест
«Платформа ОФД» Сбербанка обрабатывает более 40 миллионов чеков в день
Под Липецком пьяный мужчина избил недругов металлической трубой
Под Липецком браконьеры поймали сетями более 56,5 кг рыбы
Под Липецком у 75-летней пенсионерки украли велосипед и скутер
Под Липецком в кювет вылетела "Лада", пострадал водитель
Во вторник в Липецке +17 градусов и небольшой дождь
Елецкие дворы украсили новые детские площадки
Во вторник 9 улиц Липецка останутся без света, 24 - без холодной воды
В Липецке на улице Космонавтов на сутки отключат светофор
"ВАЗ" вылетел в реку Дон под Липецком
За вонь в Липецке виновных привлекут к административной ответственности
На Силикатных озерах в Липецке сгорело более 3,5 га территорий
С начала года в Липецке выловили более 4000 бродячих животных
Липчане отдают за ЖКХ 9.1% своих доходов – меньше среднего по стране