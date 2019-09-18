На "Кросс нации" в Липецке можно зарегистрироваться онлайн

СЕГОДНЯ 12:44 2019-09-18T12:44:24+03:00

Изменить размер текста: A A

В субботу, 21 сентября, в Липецке состоится "Кросс нации". Забеги пройдут на улице Ленина. Напомним, бегунам предстоит преодолеть дистанции в 500 метров для женщин и 1000 метров для мужчин. Мероприятие стартует в полдень. В прошлом году в забегах участвовали более 2 тыс. человек.

В этом году доступна предварительная онлайн-регистрация. Как уточнили в пресс-службе мэрии, она не обязательна, но гарантирует получение стартового номера. Количество онлайн-заявок ограничено. Зарегистрироваться можно здесь. Сделать это нужно до 19 сентября.

Регистрация также проходит в МБУ "СШОР №5" по адресу улица Космонавтов, 16Б - до 20 сентября. Подать заявку можно и в день соревнований на улице Ленина с 9.30 до 11.20. За дополнительной информацией обращаться по телефонам: 43-10-03, 43-10-85.

ИСТОЧНИК KP.RU