Мэра Данкова отправили в отставку после требования губернатора

СЕГОДНЯ 14:06 2019-09-18T14:06:51+03:00

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Совет депутатов города Данкова в Липецкой области отправил в отставку теперь уже бывшего мэра Алексея Левина. Решение сессии опубликовали на официальном сайте администрации города. Согласно документу, мэр Данкова написал заявление об отставке по собственному желанию. Отставку приняли 17 сентября.

– Прекратить досрочно полномочия главы городского поселения город Данков Данковского муниципального района Липецкой области Российской Федерации Левина Алексея Алексеевича в связи с отставкой по собственному желанию с 18 сентября 2019 года, – говорится в официальной формулировке.

Напомним, о скорой отставке мэра Данкова стало известно 16 сентября, когда администрация области сообщила о конфликте интересов в городском поселении, а губернатор Игорь Артамонов направил депутатам городского поселения уведомление с требованием отправить Левина в отставку.

ИСТОЧНИК KP.RU