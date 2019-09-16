2019-09-16T11:41:54+03:00
Политика

Губернатор Липецкой области потребовал отправить в отставку мэра Данкова

Алексея Левина могут снять с должности в ближайшее время
Лия МУРАДЬЯН
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В Липецкой области продолжаются кадровые изменения о которых говорил губернатор Игорь Артамонов после инаугурации. Напомним, что в пятницу, 13 сентября, губернатор сообщил об уходе трех его заместителей.

Сейчас пост может покинуть мэр города Данкова. Как сообщили в пресс-службе администрации области, Игорь Артамонов направил депутатам Данкова письменное уведомление с требование отправить в отставку мэра Алексея Левина.

Поводом стали нарушения антикоррупционного законодательства. Нарушения нашли сотрудники областного управления по вопросам противодействия коррупции, контроля и проверки исполнения.

Подробности не сообщаются, говорится только, что в Данкове возник конфликт интересов, который Алексей Левин не смог урегулировать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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