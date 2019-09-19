2019-09-19T17:32:59+03:00
Общество

Игорь Артамонов: «Современные школы должны идти в ногу со временем»

25 «Точек роста» откроются в школах Липецкой области
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«Точки роста» появятся в 25 школах региона. На оснащение «Точек роста» в Липецкой области было направлено более 39 млн рублей. Это средства из федерального и регионального бюджетов. Закуплено современное оборудование, в том числе для занятий робототехникой и информатикой. Оборудованы шахматные зоны. Для обеспечения коворкинга установлены комфортные столы, стулья и пуфы. Все образовательные центры «Точка роста» оформлены в соответствии с требованиями проекта в едином стиле.

После занятий у детей будет возможность бесплатно получать дополнительное образование, записавшись в кружок цифрового, естественнонаучного, технического или гуманитарного профиля. Школьники смогут научиться работать в команде, создавать творческие проекты.

Педагоги, которые будут работать в «Точках роста», прошли обучение на образовательной платформе «Фонд новых форм развития образования», а также приняли участие в образовательной сессии на базе регионального детского технопарка «Кванториум».

Основное направление работы Центров «Точка роста» – обеспечивать доступность освоения школьниками основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного профилей, а также дистанционных программ обучения определённых категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого взаимодействия.

«Подобные проекты очень важны, – считает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов. – Современные школы должны идти в ногу со временем. Это даст конкурентоспособную молодёжь, способную разбираться в новых технологиях. Для сельских территорий это особенно значимо. Перед детьми из сёл и деревень открываются новые перспективы».

«Точки роста» создаются в российских регионах в рамках нацпроекта «Образование», который охватит период с 2019 года до 2024 года. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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