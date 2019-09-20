2019-09-20T11:05:43+03:00
Общество

Липецкий губернатор снял с должности депутата, утаившего свои доходы

Места лишился парламентарий из Усманского района
Юлия КЛЮЕВА
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Еще один депутат лишился своего местаЕще один депутат лишился своего местаФото: Юлия КЛЮЕВА
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Досрочно прекращены полномочия еще одного депутата в Липецкой области. Как сообщили в эту пятницу, 20 сентября, в пресс-службе региональной администрации, своей должности лишился парламентарий Усманского районного Совета депутатов Геннадий Таранин. Это произошло по инициативе губернатора области Игоря Артамонова.

Причина таких изменений - проверка, проведенная региональным управлением по вопросам противодействия коррупции, контроля и проверки исполнения. Так, сотрудники управления обнаружили, что депутат нарушил антикоррупционное законодательство. Геннадий таранин предоставил недостоверные и неполные сведения о своих доходах.

Напомним, что накануне Артамонов снял 2 районных депутатов - Владимира Аргунова и Ольгу Гончарову. Они не предоставили в срок сведения о доходах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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