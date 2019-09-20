2019-09-20T14:34:26+03:00
Общество

В выходные на окраине Липецка перекроют часть улицы

В районе Сырского Рудника на железнодорожном переезде стартует ремонт
Юлия КЛЮЕВА
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В выходные в Липецке перекроют часть улицы Юношеской в районе Сырского Рудника. Это произойдет из-за ремонта на железнодорожном переезде. Проезжую часть перекроют в районе дома №43 по улице Юношеской. Движение остановится в полночь 21 сентября. Работы планируют завершить к 3 часам ночи понедельника, 23 сентября. С этого момента, по данным пресс-службы администрации города, вновь пустят движение по улице. Кстати, объехать ремонтируемый участок можно по трассе 1Р-119 "Орел-Тамбов".

Напомним, что в эти же дни изменится маршрут автобуса №35 "Железнодорожный вокзал - село Косыревка". Из-за ремонтных работ общественный транспорт будет ходить лишь до остановки "Щебеночный завод". С понедельника все встанет на свои места.

ИСТОЧНИК KP.RU

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