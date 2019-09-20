2019-09-20T15:23:19+03:00
Общество

МЧС предупреждает: в выходные в Липецке заморозки, сильный ветер и снег

Погода преподносит липчанам сюрпризы
Юлия КЛЮЕВА
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Спасатели предупреждают липчан о непогодеСпасатели предупреждают липчан о непогодеФото: Юлия КЛЮЕВА
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Липецкие спасатели рассказали липчанам о непогоде. Они вывесили предупреждение о вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций на территории региона в эти выходные.

Как сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС России, 21-23 сентября ожидается облачная с прояснениями погода. А также осадки в виде умеренного дождя. Местами даже мокрый снег. Ветер западной четверти 9-14 м/с. Липчан предупреждают о порывах до 16-21 м/с. В такие моменты лучше не выходить из зданий, а, оказавшись на улице, укрыться в подъездах или подземных переходах.

Ночью местами заморозки до 2 градусов мороза. В среднем температура в темное время суток будет колебаться от 0 до 5 градусов тепла. Днем в Липецке 11-16 градусов выше ноля.

Напомним, в эту пятницу, 20 сентября, в областном центре выпал град.

ИСТОЧНИК KP.RU

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