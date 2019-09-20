2019-09-20T16:13:04+03:00
Общество

В субботу в Липецке перекроют улицу Ленина

В центре города пройдет "Кросс нации"
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В субботу, 21 сентября, в Липецке перекроют улицу Ленина. Это случится из-за проведения Всероссийского дня бега "Кросс нации". Как сообщили в пресс-службе мэрии, проезжую часть от улицы Гагарина до Зегеля закроют для транспорта с 9 утра до 3 часов дня.

Автобусы также поменяют схемы движения. Транспорт №3, 12, 302, 315 и 352 будут двигаться по маршруту ".. - улица Студеновская - Гагарина - Плеханова - Зегеля - Петровский проезд - площадь Революции - далее..".

Автобус №345 проследует по схеме ".. - улица Космонавтов - Гагарина - Плеханова - Зегеля - Гагарина - далее..".

Как только мероприятия подойдут к концу, автобусы поедут по привычным для липчан схемам. Улица Ленина вновь откроется. По возникшим вопросам обращаться по телефону 31-00-81 - центральная диспетчерская служба города.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В пожаре под Липецком погибли пенсионеры
В субботу 2 улицы Липецка останутся без воды
МЧС предупреждает: в выходные в Липецке заморозки, сильный ветер и снег
В Липецке в районе Сокола выпал град
В выходные на окраине Липецка перекроют часть улицы
На поощрение народных дружинников Липецка хотят выделять по 16,5 млн в год
В Липецкой области от клещей обработали 1 198,39 га территорий
Липецкий губернатор снял с должности депутата, утаившего свои доходы
С душою и любовью для курян
Под Липецком "Лада" столкнулась с ПАЗ: погибла женщина-водитель
В Липецке женщина украла с чужой карты почти 20000 рублей
В Липецке в выходные изменится маршрут автобуса №35
Уволенного мэра Данкова задержали за взятки и злоупотребление полномочиями
Из Липецка можно будет улететь в Турцию
В Липецке пожарные эвакуировали полицию во время тренировки
В Липецке ищут мать, которая вынесла в лес новорожденного ребенка
Игорь Артамонов: «Современные школы должны идти в ногу со временем»
Губернатор Липецкой области снял с должности двух районных депутатов