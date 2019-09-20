В субботу в Липецке перекроют улицу Ленина

СЕГОДНЯ 16:06 2019-09-20T16:13:04+03:00

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В субботу, 21 сентября, в Липецке перекроют улицу Ленина. Это случится из-за проведения Всероссийского дня бега "Кросс нации". Как сообщили в пресс-службе мэрии, проезжую часть от улицы Гагарина до Зегеля закроют для транспорта с 9 утра до 3 часов дня.

Автобусы также поменяют схемы движения. Транспорт №3, 12, 302, 315 и 352 будут двигаться по маршруту ".. - улица Студеновская - Гагарина - Плеханова - Зегеля - Петровский проезд - площадь Революции - далее..".

Автобус №345 проследует по схеме ".. - улица Космонавтов - Гагарина - Плеханова - Зегеля - Гагарина - далее..".

Как только мероприятия подойдут к концу, автобусы поедут по привычным для липчан схемам. Улица Ленина вновь откроется. По возникшим вопросам обращаться по телефону 31-00-81 - центральная диспетчерская служба города.

ИСТОЧНИК KP.RU