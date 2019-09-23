2019-09-23T12:37:44+03:00
Общество

В школах и больницах Липецка включают отопление

Мэр города подписала постановление
Лия МУРАДЬЯН
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В домах отопление пока не включаютВ домах отопление пока не включаютФото: Архив КП
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В этот понедельник, 23 сентября, мэр Липецка Евгения Уваркина подписала постановление о включении отопления в общественных зданиях. Речь идет о детских садах, школах, поликлиниках, больницах, а также учреждениях культуры, спорта и других социальных объектах.

Как пояснили в пресс-службе мэрии, отопление будут включат по согласованию с энергоснабжающими организациями. Поэтому «Квадра» и «ЛГЭК» должны быть готовы включить отопление по заявке.

В многоквартирных домах отопление включат только после того, как средняя температура не будет подниматься выше отметки +8°С в течение пяти суток.

Напомним, что ранее поставщики тепла заявляли, что Липецк может оказаться неготов к отопительному сезону – акты о проведении гидравлических испытаний подписали еще не везде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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