Отопительный сезон начался в пяти районах области, Липецк на очереди

СЕГОДНЯ 12:07 2019-09-25T12:07:10+03:00

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В пяти районах Липецкой области уже подают тепло в многоквартирные дома. Напомним, что в числе первых полноценный отопительный сезон начался в Ельце. В школах, больницах и других социальных объектах отопление включают с понедельника. Самый южный район области, Воловский, подает тепло в общественных здания в эту среду, 25 сентября.

Как сообщили в областном управлении ЖКХ, отопительный сезон начался в 5 районах из 11: Данковский, Задонский, Становлянский, Усманский и город Елец. Сейчас на очереди Грязинский, Добринский, Лебедянский, Липецкий и Чаплыгинский районы. Липецк тоже на очереди, здесь отопление в квартирах дадут, когда средняя температура не будет подниматься выше +8°С в течение пяти дней подряд.

ИСТОЧНИК KP.RU