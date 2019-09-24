2019-09-24T14:54:15+03:00
Общество

Отопительный сезон начинается в некоторых районах Липецкой области

А вот в квартирах областного центра пока холодно
Лия МУРАДЬЯН
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В некоторых районах отопительный сезон уже началсяВ некоторых районах отопительный сезон уже начался
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Отопительный сезон в Липецкой области постепенно начинается, в некоторых районах тепло в квартирах появится уже до конца недели. Так в Ельце осенне-зимний отопительный сезон 2019-2020 года стартовал уже в этот вторник, 24 сентября. Как сообщает администрация города, отопление включат как в общественных зданиях, так и в жилых многоквартирных домах, постановление подписал и.о. мэра Ельца Евгений Боровских

Напомним, что в Липецке отопление начали подавать с понедельника, 23 сентября, но только в школы, больницы и другие социальные объекты. В квартирах жителей областного центра тепло пока не подали.

Также отметим, ранее чиновники сообщали, что не все городские сети готовы к отопительному сезону, из-за чего в Липецке могут возникнуть проблемы с подачей тепла.

ИСТОЧНИК KP.RU

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