В Instagram липецкого губернатора эксперты насчитали 24% ботов

СЕГОДНЯ 14:25 2019-09-25T14:38:21+03:00

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Эксперты Центра политической конъюнктуры оценили Instagram-аккаунтов известных российских политиков и составили рейтинг губернаторов по доле ботов среди подписчиков. Всего в рейтинге 68 глав субъектов Российский федерации. Наибольшее количество ботов среди подписчиков в Instagram насчитали у главы Республики Тыва Шолбан Кара-оол – 63% ботов. Меньше всего ненастоящих пользователей подписаны на главу Чукотского автономного округа Романа Копина – 13%.

Instagram Игоря АртамоноваФото: Скриншот сайта

Instagram губернатора Липецкой области Игоря Артамонова оказался на 52 месте рейтинга, у него в подписчиках насчитали 24% ботов. По данным экспертов, неживые аккаунты вычисляли по их активности – количеству постов, подписок, лайков и подписчиков. Погрешность анализа – 8%.

Отметим, что Instagram Игоря Артамонова насчитывает 60 917 подписчиков и пользуется у липчан популярностью с самого основания. Аккаунт губернатора стал своего рода общественной площадкой, оставив позади «портал неравнодушных», который в этом году закрылся, и другие административные интернет-ресурсы. Под публикациями губернатора народ жалуются на чиновников, дороги, коммунальщиков, работодателей и даже соседей.

ИСТОЧНИК KP.RU