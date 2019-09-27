СЕГОДНЯ 10:32 2019-09-27T10:32:01+03:00

Мотоциклист, попавший в ДТП со стрельбой в Липецке, скончался в больнице Фото: Юлия КЛЮЕВА

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За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы зафиксировали 1 326 нарушений правил дорожного движения. По данным пресс-службы регионального УГИБДД, 2 водителей сели за руль в нетрезвом состоянии. 52 человека во время движения не пристегнулись. 910 раз водители превысили скорость. А также произошло 27 аварий, в которых никто из людей не пострадал.

В минувший четверг, 26 сентября, в Липецке на проспекте Мира столкнулись мотоцикл и "Рено". От полученных травм 36-летний мотоциклист скончался в больнице. Его 32-летнего пассажира госпитализировали. Напомним, на месте аварии нашли пистолет.

В тот же день на улице Ковалева 29-летний водитель "Фольксвагена" сбил 37-летнего мужчину, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Мужчину с травмами госпитализировали.

ИСТОЧНИК KP.RU