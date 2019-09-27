В субботу в Липецке из-за эстафеты встанут автобусы

СЕГОДНЯ 10:48 2019-09-27T15:07:11+03:00

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В субботу, 28 сентября, районе Тракторостроителей в Липецке временно ограничат движение личного и пассажирского транспорта. По информации пресс-службы администрации города, это связано с проведением легкоатлетический эстафеты памяти Василия Клименкова.

Ориентировочно, автобусы и машины встанут с 11.00 до 12.00 по улицам Коммунистической, Краснознаменной, Юбилейной, Жуковского. Это коснется муниципальных маршрутов №1, 12, 19, 323, 323А, 378, 379. Как только мероприятие завершится, движение вновь возобновится. Напомним, что в этот же день в районе ЛТЗ ограничат продажу алкоголя.

Кстати, с 10.30 до полудня для автомобилей перекроют следующие улицы: площадь Клименкова, улица Коммунистическая, Краснознаменная, Юбилейная, Жуковского, Волгоградская.

Узнать больше об изменениях в работе городского транспорта можно по телефону 31-00-82.

ИСТОЧНИК KP.RU