2019-09-27T17:24:32+03:00
Общество

В субботу из-за велопробега в центре Липецка встанет транспорт

Мероприятие продлится с 8 до 10 часов вечера
Юлия КЛЮЕВА
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В центре Липецка остановится движение из-за велопробегаВ центре Липецка остановится движение из-за велопробегаФото: Юлия КЛЮЕВА
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В эту субботу, 28 сентября, в Липецке пройдет велопробег. Мероприятие изменит график движения транспорта. Так, "велопокатушки" пройдут ориентировочно с 8 до 10 часов вечера по маршруту: СК "Звездный" - улица Космонавтов - площадь Авиаторов - Гагарина - площадь Героев - Зегеля - площадь Плеханова - Зегеля - Ленина - Гагарина - железнодорожный вокзал - Терешковой - СК "Звездный".

Из-за мероприятия на время остановятся автобусы №1, 2, 9, 11, 12, 17, 22, 24, 24а, 33, 36, 12 и маршрутки №302, 306, 311, 315, 317, 322, 323, 324, 325, 345, 346, 347, 352, 359, 378. Также пропустить участников велопробега придется и автомобилистам. Как только велосипедисты проедут, транспорт продолжит движение по привычному маршруту.

ИСТОЧНИК KP.RU

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