2019-09-30T11:23:05+03:00
Происшествия

Пьяный пассажир в Липецке угнал у таксиста машину и врезался в дерево

Угонщику грозит до 7 лет тюрьмы
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
Угонщика поймали по горячим следамУгонщика поймали по горячим следамФото: Лия МУРАДЬЯН
Изменить размер текста:

В полиции сообщили подробности инцидента с угоном автомобиля такси. Напомним, все случилось 29 сентября на улице 15 микрорайон, где у 51-летнего таксиста угнали «Киа-Рио».

Как выяснилось, 21-летний угонщик был пьян. Нетрезвый парень воспользовался услугой такси, а по прибытию начал вести себя неадекватно. Между пассажиром и водителем разгорелся конфликт.

Таксист вышел из машины, чтобы открыть пассажирскую дверь и выпроводить невменяемого клиента. В этот момент пассажир перебрался на кресло водителя и начал движение. Но далеко уехать пьяный угонщик не смог. Он врезался в дерево сразу после того, как тронулся с места.

Как сообщили в пресс-службе областного УМВД,подозреваемого задержали "по горячим следам" и возбудили уголовное дело по части 2 статьи 166 – неправомерное завладение автомобилем. Горе-угонщику грозит до 7 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Под Липецком «КамАЗ» с прицепом догнал «ВАЗ» – пострадали два человека
Под Липецком сгорел склад-холодильник с яблоками
Мультиформатный фонтан от Сбербанка – для жителей Курска
В Липецке у таксиста отняли машину
В понедельник в Липецке небольшой дождь и до +18 градусов
Работа липчанина победила на конкурсе анимированных комиксов о Винни-Пухе
Под Липецком из противотуберкулезного санатория пропали 3 подростков
Под Липецком сгорели 50 тонн семечек
В Центробанке липчанам показали театральную выставку монет
Липчанина, чей автомобиль простоял на тротуаре 2 года, оштрафовали
В субботу в Липецке туман и до +15 градусов
Экс-тренера "Металлурга" насмерть сбила машина под Липецком
В субботу из-за велопробега в центре Липецка встанет транспорт
Куда сходить в выходные в Липецке?
В Липецке арестовали директора медклиники, навязывавшей пенсионеркам кредиты
Коррупционного мера Данкова заподозрили в превышении полномочий
В первый день отопительного сезона в Липецке спасателям поступило 40 звонков
Врачи дефицитных для региона специальностей получат по миллиону, а сельским депутатам не надо будет отчитываться о доходах
В Липецке "Хендай" пролетел на красный в районе Быханова сада
Памятник трактору в районе ЛТЗ покрасят в синий цвет
Под Липецком столкнулись 2 большегруза и "Рено": есть пострадавшие
В субботу в Липецке из-за эстафеты встанут автобусы
Мотоциклист, попавший в ДТП со стрельбой в Липецке, скончался в больнице
Липецкие парламентарии обсудили развитие внутреннего туризма и профилактику девиантного поведения у детей
Улицу Пожарского в Липецке исключили из нацпроекта по ремонту дорог
В Липецке 14-летний школьник попался на краже в магазине