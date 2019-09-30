Пьяный пассажир в Липецке угнал у таксиста машину и врезался в дерево

СЕГОДНЯ 11:23 2019-09-30T11:23:05+03:00

Изменить размер текста: A A

В полиции сообщили подробности инцидента с угоном автомобиля такси. Напомним, все случилось 29 сентября на улице 15 микрорайон, где у 51-летнего таксиста угнали «Киа-Рио».

Как выяснилось, 21-летний угонщик был пьян. Нетрезвый парень воспользовался услугой такси, а по прибытию начал вести себя неадекватно. Между пассажиром и водителем разгорелся конфликт.

Таксист вышел из машины, чтобы открыть пассажирскую дверь и выпроводить невменяемого клиента. В этот момент пассажир перебрался на кресло водителя и начал движение. Но далеко уехать пьяный угонщик не смог. Он врезался в дерево сразу после того, как тронулся с места.

Как сообщили в пресс-службе областного УМВД,подозреваемого задержали "по горячим следам" и возбудили уголовное дело по части 2 статьи 166 – неправомерное завладение автомобилем. Горе-угонщику грозит до 7 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU