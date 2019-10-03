Легкоатлеты и городошники соревновались на НЛМК

СЕГОДНЯ 10:44 2019-10-03T10:44:59+03:00

В борьбе за Кубок по двоеборью приняли участие 12 команд

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На НЛМК подвели итоги еще двух этапов соревнований, которые прошли в рамках традиционной спартакиады среди цехов и подразделений предприятия.

В борьбе за Кубок по двоеборью приняли участие 12 команд. Представители цехов состязались в беге на 60 метров и броске двухкилограммового мяча из-за головы с положения стоя. Победителем соревнований стала команда железнодорожников.

13 команд соревновались в меткости на Кубке по городкам. Спортсмены совершали по 3 броска в двух подходах. Точнее всех в цель попали спортсмены теплосилового цеха.

После 14 видов спартакиады впереди железнодорожники, на втором месте ремонтники, на третьем - спортсмены НЛМК-Инжиниринг.

4 октября на спорткомплексе «Новолипецкий» пройдут соревнования по следующему виду спартакиады – гиревому спорту. Представители цехов будут состязаться в рывке гири весом 24 кг. Поддержать команды можно с 16 часов. Вход свободный.

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Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото пресс-служба НЛМК.

ИСТОЧНИК KP.RU