2019-10-07T17:07:50+03:00
Общество

На канале НТВ рассказали о самом жестоком убийстве за всю историю Липецка

Программу «Следствие вели» посвятили убитой в 1988 году девочке [видео]
Лия МУРАДЬЯН
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В эфир канала НТВ вышла программа «Следствие вели» с Леонидом Каневским. Передачу посвятили чудовищному убийству 7-летней девочки, которое произошло в Липецке в 1988 году.

Напомним, об этом преступлении рассказывал в интервью «КП-Липецк» бывший начальник уголовного розыска Липецка, а ныне ветеран МВД Николай Чуносов. Тогда для липецких правоохранителей это было самое тяжелое в эмоциональном плане преступление. 7-летняя девочка вышла в магазин и пропала, после двух недель поисков ее тело нашли в чемодане в камере хранения.

Следствие вели. Кровь невинных 06.10.2019 липецк 1988 год. #дети.Тело ребенка нашли в чемодане на вокзале

Убийцей оказался примерный семьянин, рабочий завода «Свободный сокол» Юрий Медведев. Изначально подозревали женщину, настоящего убийцу вычислили благодаря профессионализму бывшего начальника бюро судебно-медицинской экспертизы Михаила Флейшера.

Убийцу приговорили к смертной казни, приговор транслировали через громкоговорители на площади у дворца культуры, где проходил суд. Убийцу приговорили к смертной казни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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