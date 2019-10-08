Федеральный СК рассказал о работе липецких следователей-криминалистов

СЕГОДНЯ 09:35 2019-10-08T09:35:16+03:00

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В преддверии 65-летия криминалистики СК России запустил специальный проект «По следу», в котором рассказывается о работе следователей-криминалистов в регионах. Один из сюжетов посвятили липецким следователям.

Видеоролик о работе липецких криминалистов появился на официальном канале Следственного комитета в YouTube. В сюжете рассказывается, какая техника используется в Липецке при раскрытии преступления.

"ПО СЛЕДУ...": Липецкая область.Следственный комитет России запускает специальный проект По следу , посвященный работе криминалистической службы.

Есть примеры громких преступлений, например убийство с расчленением супругов, которое произошло в сентябре прошлого года. В доме, где спрятали тела, все следы были вымыты и зачищены. Несмотря на это криминалисты с помощью экспертного следа нашли следы крови на ведре с картошкой, что помогло доказать причастность хозяина дома.

А при раскрытии убийства в Чаплыгинском районе использовали металлодетектор, криминалисты обошли с ним по снегу пешком почти все поле, и смогли найти спрятанный автомат.

– Каждое преступление по своей сути индивидуально, – рассказывает старший следователь-криминалист отдела криминалистики СУ СК России по Липецкой области Вячеслав Пучков. – На месте происшествия нужно сразу моделировать ситуацию.

ИСТОЧНИК KP.RU