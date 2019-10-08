2019-10-08T12:43:43+03:00
Происшествия

Еще одного пешехода сбили на «зебре» под Липецком

Авария произошла в районе села Ленино [видео]
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

Еще одна авария с участием пешехода произошла этим утром, 8 октября, в районе села Ленино в пригороде Липецка. Видеозапись последствия ДТП опубликовали в соцсети. Мужчина переходил дорогу, как положено, по пешеходному переходу, когда его сбил легковой автомобиль.

Пешехода сбили на выезде из Липецка .

Травмированный пешеход остался лежать прямо на «зебре». По словам очевидцев, мужчина выжил. Его с многочисленными травмами увезли на «скорой» в больницу. В подробностях аварии разбираются автоинспекторы.

Напомним, что этим утром в Ельце на переходе сбили двух школьниц. По уточненным данным, пострадавшие девочки 14 лет шли в школу, когда на них наехала белая «Мазда», от сильного удара школьниц раскидало по разным сторонам улицы. Обе выжили, но получили серьезные травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24