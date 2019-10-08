Еще одного пешехода сбили на «зебре» под Липецком

СЕГОДНЯ 12:41 2019-10-08T12:43:43+03:00

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Еще одна авария с участием пешехода произошла этим утром, 8 октября, в районе села Ленино в пригороде Липецка. Видеозапись последствия ДТП опубликовали в соцсети. Мужчина переходил дорогу, как положено, по пешеходному переходу, когда его сбил легковой автомобиль.

Пешехода сбили на выезде из Липецка .

Травмированный пешеход остался лежать прямо на «зебре». По словам очевидцев, мужчина выжил. Его с многочисленными травмами увезли на «скорой» в больницу. В подробностях аварии разбираются автоинспекторы.

Напомним, что этим утром в Ельце на переходе сбили двух школьниц. По уточненным данным, пострадавшие девочки 14 лет шли в школу, когда на них наехала белая «Мазда», от сильного удара школьниц раскидало по разным сторонам улицы. Обе выжили, но получили серьезные травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU