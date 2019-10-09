Родители сбитой под Липецком школьницы благодарят парня, который не прошел мимо

СЕГОДНЯ 14:16 2019-10-09T14:16:03+03:00

Первые секунды после аварии к лежащему на дороге ребенку никто не подходил [видео]

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В сообществах Ельца распространили сообщение от родителей одной из сбитых в Липецкой области школьниц. Напомним, авария произошла во вторник утром, 8 октября, на пешеходном переходе недалеко от школы, где сбили двух девочек 14 и 15 лет.

Авария обнажила еще одну проблему – равнодушие людей. На кадрах с видеорегистратора, который засек последствия ДТП, видно, как сбитые девочки лежат на дороге.

Сбили девушек возле 15-й школы. Елец.8 октября около 7:45 на перекрестке улиц Лермонтова и Мира сбили двух пешеходов.

Одна из школьниц в сознании лежит посреди проезжей части одна – травмированный и напуганный ребенок в шоковом состоянии пытается подняться, но никто не подходит. Первые несколько секунд после аварии мимо едут машины, идут пешеходы, и ни один человек не останавливается.

К ребенку подбежал водитель «ВАЗа», который оставил машину на другой стороне улицы и бросился на помощь. Теперь родители девочки ищут молодого человека.

– Если кто-то его знает или он сам увидит этот пост, спасибо тебе огромное, что не проехал мимо, а помог и поддержал девочку, – говорится в сообщении. – И всем, кто не прошел мимо, спасибо.

ИСТОЧНИК KP.RU