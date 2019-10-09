Липчане получили государственные награды на всероссийской выставке «Золотая осень-2019»

СЕГОДНЯ 15:22 2019-10-09T15:22:36+03:00

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Сегодня в Москве состоялось торжественное открытие всероссийской выставки «Золотая осень-2019». На церемонии открытия Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев вручил государственные награды лучшим представителям аграрного бизнеса. Трем липецким аграриям было присвоено почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации». Ими стали Коротких Игорь – механизатор КХ «Речное», Нуждин Владимир – механизатор КФХ «Каменев» (оба из Хлевенского района) и Худов Александр – водитель автомобиля ООО АПК «РусАгроАльянс» (Данковский район).

Игорь Коротких и Владимир Нуждин – из династии хлеборобов. Ежегодно объемы распаханной ими земли увеличиваются более чем на 5 гектаров. Урожайность зерновых на обработанной ими земле в 2016 году составляла 32,3 ц/га с каждого гектара, а в 2017 году - 125,2 ц/га соответственно.

Водитель из Данковского района Александр Худов показывает неизменно высокие производственные показатели многие годы. В 2017 году он перевез 11 036 тонн сельскохозяйственных культур (в том числе 6 347 тонн зерна), что в два раза больше по сравнению с 2015 годом. Километраж перевозок с 218 140 тонно/км в 2015 году увеличился до 304 262 тонно/км в 2017 году. За отличную работу в 2014 году Александру Худову была объявлена Благодарность Министерства сельского хозяйства РФ.

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов сообщил: «Золотая осень» является главным аграрным форумом страны более 20 лет, сохраняя лучшие традиции Всесоюзной сельскохозяйственной выставки и развивая современные технологии выставочного бизнеса в области АПК».

Глава региона считает, что у Липецкой области большой аграрный потенциал. Из года в год наши сельхозпроизводители подтверждают свои высокие достижения и достойно представляют свои товары на престижных ярмарках и выставках.

Фото предоставлено пресс-службой обладминистрации.

ИСТОЧНИК KP.RU