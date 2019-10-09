В воскресенье в Липецке перекроют улицы и серьезно изменятся маршруты автобусов

СЕГОДНЯ 18:16 2019-10-09T18:16:08+03:00

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В это воскресенье, 13 октября, с 6 утра на многих улицах Липецка зароют движения, это связано с международным марафоном. Как сообщает городской департамент транспорта, в связи с этим в Липецке изменятся движения автобусов, временные маршруты будут действовать с 6 до 16.30 на большей части городского транспорта– более 35 маршрутов. Некоторые маршруты и вовсе временно закроют.

Изменения коснуться едва ли не весь транспорт. По временным схемам поедут автобусы № 1, 2, 8, 11, 13, 17, 24, 24а, 30, 33, 33а, 35, 36, 37 и 40. А также маршрутки: 302, 306, 308, 311, 315, 317, 322, 323, 323а, 324, 325, 330, 332, 343, 345, 346, 347, 352, 359, 378, 379.

Автобусы и маршрутки № 17, 2, 317, 322 и 359 до 16.30 на линию выходить не будут. Трамваи №1 и 5 начнут ходить с 11.20, до 16.30 они будут ездить только до остановки «Полиграфический комплекс». Также в этот день не будут работать садоводческие маршруты.

После 16.30 улицы откроют и весь транспорт вернется к прежним схемам.

ИСТОЧНИК KP.RU