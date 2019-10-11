2019-10-11T11:17:24+03:00
Общество

В Липецке вандалы повредили новый памятник художнику

Из руки Виктора Сорокина вырвали кисточку
Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке атаке вандалов подвергся новый памятник художнику Виктору Сорокину, который стоит в сквере на улице Ленина. Напомним, что новый памятник установили этим летом, его поставили на деньги творческих сообществ и предпринимателей. Работу скульптора и народного художника Александра Вагнера передали на баланс города.

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Вандалы повредили памятник Виктору Сорокину в Липецке
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Накануне неизвестные вырвали из руки художника кисточку. Об акте вандализма сообщила на своей странице в Instagram мэр Липецка Евгения Уваркина.

– Искать вандалов наши специалисты будут вместе с полицией, в первую очередь просмотрят записи с камер наблюдения, – написала Евгения Уваркина. – Мы бросим все силы, чтобы найти вредителей и обязать их возместить ущерб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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