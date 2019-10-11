В Липецке вандалы повредили новый памятник художнику
В Липецке атаке вандалов подвергся новый памятник художнику Виктору Сорокину, который стоит в сквере на улице Ленина. Напомним, что новый памятник установили этим летом, его поставили на деньги творческих сообществ и предпринимателей. Работу скульптора и народного художника Александра Вагнера передали на баланс города.
Накануне неизвестные вырвали из руки художника кисточку. Об акте вандализма сообщила на своей странице в Instagram мэр Липецка Евгения Уваркина.
– Искать вандалов наши специалисты будут вместе с полицией, в первую очередь просмотрят записи с камер наблюдения, – написала Евгения Уваркина. – Мы бросим все силы, чтобы найти вредителей и обязать их возместить ущерб.
ИСТОЧНИК KP.RU