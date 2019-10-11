На отключенных из-за аварии улицах Липецка подали воду

СЕГОДНЯ 16:21 2019-10-11T16:21:19+03:00

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В Липецке восстановили поврежденный водопровод на улице Неделина. Напомним, трубу диаметром 300 мм прорвало у дома № 19, из чего без воды остались учреждения и дома на улицах Неделина и Мичурина, включая школу. Городским службам пришлось спилить деревья, чтобы добраться до трубы.

Затем на улице вырыли огромный котлован. Когда добрались до коммуникаций, выяснилось что сгнило 3 метра трубы. Как сообщили в пресс-службе ЛГЭКа, на трубопроводе вырезали поврежденный участок длиной три метра и сделали вставку. Подачу питьевой воды возобновили в 15.40.

Напомним, сообщить о порывах и других ЧП на коммуникациях, а также узнать об отключениях воды и света, можно по номерам диспетчерской службы: 175 – стационарный и 236-175 – стационарный и мобильный.

ИСТОЧНИК KP.RU