Дмитрий Медведев и Игорь Артамонов обсудили реализацию нацпроектов в Липецкой области

СЕГОДНЯ 16:47 2019-10-11T16:47:03+03:00

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев провёл встречу с руководителем Липецкой области. Игорь Артамонов сообщил председателю правительства РФ о ходе реализации национальных проектов в регионе.

«Мы достаточно плодотворно поработали по социальным объектам за счёт и федерального, и регионального финансирования. Мы в этом году сдали семь ясельных корпусов, три дома культуры, две школы, пять ФАПов и одну детскую поликлинику. Ведётся строительство нового корпуса онкологического центра, закуплено 300 единиц медицинского оборудования. Отремонтировано 216 километров региональных дорог, закуплено 197 автобусов. По части социальных объектов уже есть на что посмотреть. Под угрозой у нас сейчас одна школа из-за недобросовестного подрядчика. Но принимаем меры и должны её до 1 января доделать. И обеспечим, чтобы в следующем году дети пошли в неё учиться», – сообщил Игорь Артамонов.

Строительству школ Дмитрий Медведев уделил особое внимание. Руководитель Липецкой области Игорь Артамонов подчеркнул, что в регионе есть потребность в новых учебных заведениях. Не до конца решён вопрос со второй сменой, в муниципалитетах много аварийных школ. Однако федеральные средства выделяются лишь на одну школу в год, что не позволяет построить сразу несколько объектов.

«Мы сейчас наметили программу опережающего строительства школ, – сказал Игорь Артамонов. – Мы для себя приняли решение, что будем уже в этом году начинать. Я разговаривал с профильным министерством и Сбербанком. Мы сейчас ищем схему. Начнём строить школ больше, чем планировалось в 2020 году».

Председатель Правительства РФ подчеркнул, что в первую очередь необходимо уделить внимание аварийным школам.

«У нас действительно есть целый ряд целевых установок – как нам строить и к каким результатам приходить в сфере просвещения. Вы назвали два направления. Выбирая между второй сменой, например, и аварийными школьными зданиями нужно обратить внимание на второе – на аварийные школьные здания. Потому что вторая смена – это далеко не всегда такое уж большое зло, скажем прямо. И в прежние годы дети в две смены учились, особенно в младших классах, – совершенно нормальное образование. А вот в аварийной школе заниматься нельзя. Поэтому все силы нужно бросить именно на это направление», – отметил Дмитрий Медведев.

Фото пресс-службы Правительства РФ

ИСТОЧНИК KP.RU