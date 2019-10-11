Заплатите за соседа

СЕГОДНЯ 17:24 2019-10-11T17:41:22+03:00

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Вице-президент по энергетике Группы НЛМК Сергей Чеботарев прокомментировал инициативы Министерства энергетики по оптимизации энерготарифов ГАЗЕТА.RU.

В последнее время активизировалось обсуждение двух инициатив Министерства энергетики. Речь идет о введении платы за так называемый резерв сетевой мощности и дифференциации тарифов на передачу электроэнергии по магистральным сетям. Представители многих отраслей экономики уже несколько лет противостоят попыткам повышения этих расходов.

Дискуссия по этому недешевому для потребителей вопросу развивается по анекдотичному сценарию: в ответ на расчеты и аргументацию отраслевых ассоциаций и промышленных энергетиков, Минэнерго рассказывает о резервах, которых нет, и о вчерашней (5-10-летней давности) неэффективности инвестиционных решений электросетевых компаний.

Спорная повестка

Суть спорных вопросов заключается в том, что потребителей электроэнергии хотят обязать оплачивать теоретически зарезервированные в сетях, но не используемые мощности. Кроме того, предлагается существенно увеличить тариф на передачу электроэнергии для потребителей, подключенных к магистральным сетям, чтобы закрывать неэффективность региональных сетей.

Что же произойдет, если все это реализовать?

Во-первых, нагрузка на российскую промышленность увеличится на 140 млрд рублей в год, а расходы на электроэнергию для пятой части всех промышленных предприятий страны увеличатся на 300%.

Во-вторых, и это особенно критично при реализации нацпроектов, рост затрат приведет к росту тарифов в социальной и бюджетной сфере, заметному сокращению объёмов производства, особенно в энергопотребляющих производствах и так далее по цепочке.

По самым пессимистичным сценариям Минэкономики, совокупные потери экономики страны могут составить порядка 700 млрд рублей за 5 лет.

Как и многие другие компании из разных отраслей экономики, самостоятельно или в рамках отраслевых организаций мы обращались в Правительство с просьбой не поддерживать эти инициативы, давали конкретные и аргументированные предложения по их доработке. Полученные от Минэнерго ответы не вызывают ничего, кроме роста нашей обеспокоенности. И мы, и другие компании разных отраслей хотели бы вести содержательную дискуссию, а получаем повторение одних и тех же заученных клише.

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ИСТОЧНИК KP.RU