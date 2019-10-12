Липчане выбрали лучший проект «Звездного» и площадки вокруг

12 Окт. 20:06 2019-10-12T20:06:59+03:00

На народном голосовании победил проект из Воронежа

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В Липецке завершилось народное голосование за лучший проект по благоустройству спорткомплекса Звездный и площади перед ним. Напомним, в голосовании участвовали три проекта, оно проходило на портале «Открытый Липецк».

В итоге липчане выбрали концепцию №1. За этот проект проголосовали более половины участников опроса и больше 60% пользователей Instagram.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, автором проектов, которые заняли второе и третье место, вручат дипломы и сувениры. Победу одержали воронежские архитекторы Сергей Лободин и Мария Елфимова. Они получат премию.

Теперь итоговую концепцию обсудят в мэрии, проработают детали и учтут пожелания липчан. Авторы проекта войдут в экспертный совет Центра компетенции по вопросам городской среды региона.

В мэрии также отметили, что скоро липчанам предстоит выбрать лучший проект Каменного Лога, бульвара Белана и площади Соборной.

ИСТОЧНИК KP.RU