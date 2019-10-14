Дети-инвалиды по зрению прогуляются по парку «Быханов сад»

14 Окт. 14:56 2019-10-14T14:56:50+03:00

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Выход в город с белыми тростями учащихся-инвалидов и детей-инвалидов по зрению пройдет 15 октября 2019 года с 15:00 час. в центральной части города Липецка от площади Героев по улице Гагарина до остановки общественного транспорта «Быханов сад» и далее по парку «Быханов сад».

Выход проведет Центр образования, реабилитации и оздоровления в рамках социальной акции «Доступная среда – путь к независимой жизни» в честь Международного дня Белой трости с целью привлечения внимания общественности и каждого жителя города Липецка к проблемам инвалидов по зрению.

В 1969 году Международная Федерация Слепых приняла решение считать 15 октября «Днём Белой трости», а в 1987 году Всероссийское общество слепых присоединилось к проведению Дня Белой трости. С этого времени дни, недели, декады, месячники «Белой трости» проводятся во многих регионах Российской Федерации. Наше образовательное учреждение проводит акцию седьмой раз.

Международный день Белой трости – прекрасный повод ещё раз рассказать всем о жизни и проблемах инвалидов по зрению, около 4 тысяч из которых проживает в Липецкой области. Международный день Белой трости – попытка уравнять в правах условно здоровых людей и людей с ограниченными возможностями здоровья и дать незрячим возможность почувствовать себя полноценными членами гражданского общества.

Администрация, педагоги, учащиеся и родители Центра образования, реабилитации и оздоровления призывают всех жителей города Липецка и Липецкой области проявить свою активность и бодрость духа в позитивном, созидательном, творческом ключе. У каждого жителя появится возможность представить себя на месте незрячего человека, пройдя в шествии рядом с незрячими людьми, познакомиться с приёмами владения Белой тростью.

Проведение социальной акция «Доступная среда – путь к независимой жизни» в форме зачётов по ориентировке с Белой тростью в незнакомом пространстве начнётся в 15:20 час. в парке «Быханов сад». Также предусмотрено проведение квеста в амфмтеатре парка в 15:50 час. и проведение праздничного второго полдника в ресторане «Быханов».

Выход в город в честь Международного дня «Белой трости» и проведение социальной акции «Доступная среда – путь к независимой жизни» проходят в 2019 году при поддержке Управления образования и науки Липецкой области, администрации города Липецка, департамента культуры администрации города Липецка, Липецкой областной организации Всероссийского общества слепых.

ИСТОЧНИК KP.RU