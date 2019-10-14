Сбербанк профинансирует строительство комплекса по глубокой переработке пшеницы в Липецкой области

14 Окт. 17:51 2019-10-14T17:51:21+03:00

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Стороны договорились о кредитовании инвестиционного проекта по строительству комплекса глубокой переработки пшеницы в крахмалопродукты и биополимеры.

Проект планируется реализовать на базе «Рустарка» в Липецкой области, в особой экономической зоне «Липецк». Компания получила статус резидента в ОЭЗ во второй половине 2017 года.

- Сбербанк готов предложить эффективные банковские инструменты, которые позволят смягчить финансовую нагрузку. Строительство завода позволит наладить производство модифицированных крахмалов и биополимеров промышленного применения, ранее не производимых в России, а также пшеничного глютена пищевого качества и универсальных кормовых добавок, - рассказала заместитель председателя Юго-Западного банка ПАО Сбербанк Ирина Ткаченко.

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ИСТОЧНИК KP.RU