В Липецке уволилась председатель департамента экономического развития

СЕГОДНЯ 12:54 2019-10-15T12:54:23+03:00

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Липецкий городской департамент экономического развития остался без председателя. Свой пост покинула Ольга Герасименко. Как сообщили в пресс-службе мэрии, она написала заявление на увольнение по собственному желанию, которое подписала мэр города.

Последним рабочим днем Ольги Герасименко была пятница. Отметим, что она возглавляла департамент меньше года – с декабря 2018 года. Тогда Герасименко сменила Екатерину Белокопытову, которая покинула департамент осенью прошлого года. За 10 месяцев на посту председателя Ольга Герасименко делала упор на поддержку малого бизнеса в регионе.

В настоящее время обязанности председателя департамента временно исполняет заместитель Герасименко – Жанна Михайлова.

ИСТОЧНИК KP.RU