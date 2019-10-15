2019-10-15T12:54:23+03:00
Общество

В Липецке уволилась председатель департамента экономического развития

Ольга Герасименко покинула пост по собственному желанию
Лия МУРАДЬЯН
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Бывший глава департамента Ольга ГерасименкоБывший глава департамента Ольга ГерасименкоФото: Пресс-служба администрации города Липецка.
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Липецкий городской департамент экономического развития остался без председателя. Свой пост покинула Ольга Герасименко. Как сообщили в пресс-службе мэрии, она написала заявление на увольнение по собственному желанию, которое подписала мэр города.

Последним рабочим днем Ольги Герасименко была пятница. Отметим, что она возглавляла департамент меньше года – с декабря 2018 года. Тогда Герасименко сменила Екатерину Белокопытову, которая покинула департамент осенью прошлого года. За 10 месяцев на посту председателя Ольга Герасименко делала упор на поддержку малого бизнеса в регионе.

В настоящее время обязанности председателя департамента временно исполняет заместитель Герасименко – Жанна Михайлова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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