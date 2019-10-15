2019-10-15T14:06:39+03:00
Общество

Павел Путилин: У нас только для многодетных семей предусмотрено около 30 видов поддержки

17 октября пройдет прием для семей с детьми
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В четверг,17 октября, с 10:00 на базе региональной общественной приемной

Дмитрия Медведева в Липецке депутаты облсовета проведут тематический прием для семей с детьми.

Вместе с народными избранниками на вопросы жителей ответят специалисты социальной защиты и здравоохранения.

- У нас только для многодетных семей предусмотрено около 30 региональных мер социальной поддержки и еще более 10 льгот для других категорий семей с детьми. Почти все они носят заявительный характер. Поэтому очень важно предоставить полную информацию потенциальным получателям этой помощи и оказать всяческую поддержку в ее оформлении. На это направлен проект облсовета «Социальный кодекс» и предстоящий депутатский прием, - рассказал председатель Липецкого областного Совета депутатов Павел Путилин.

Всех заинтересованных граждан ждут по адресу: г. Липецк, ул. Зегеля, д.1,каб.105. Записаться на прием можно по телефону (4742) 27-20-27.

Фото пресс-службы облсовета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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