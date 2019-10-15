В Липецке водитель врезался в столб с проводами и оставил улицу без света

СЕГОДНЯ 15:25 2019-10-15T15:25:08+03:00

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В Липецке очередной ДТП со столбом оставило без света жителей целой улицы. Напомним, что аналогичная авария была на прошлой неделе в районе Ниженки. Где горе-водители снес столб и скрылся с места ДТП.

На этот раз столб «перебегал дорогу» на улице Молодежная напротив дома №2. Виновник аварии, по традиции, скрылся с месте ДТП, оставив без электричества близлежащие дома. На место выехали электрики и все восстановили.

Как сообщили в пресс-службе ЛГЭКа, в опору врезался «ВАЗ-2110» серого цвета. Сам столб получил небольшие повреждения, но их хватило для обрыва проводов.

Теперь энергетики и автоинспекторы ищут уже двух горе-водителей. Поскольку случаи участились, ЛГЭК просил липчан, незамедлительно сообщать о таких ЧП по телефонам: 236-175 и 175, и по по возможности сфотографировать ЧП или запомнить данные автомобиля.

ИСТОЧНИК KP.RU