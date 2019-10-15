Для липчан споет единственная ученица Людмилы Зыкиной

СЕГОДНЯ 18:03 2019-10-15T18:03:33+03:00

Изменить размер текста: A A

Открытие нового сезона Липецкого оркестра русских народных инструментов состоится 18 октября в Областном центре культуры и народного творчества. В первом отделении в честь продолжающегося в России Года театра прозвучит музыка из балета «Кармен-сюита».

Украшением концертной программы станет Ольга Чиркова, солистка Государственного академического русского народного ансамбля «Россия» имени Л.Г.Зыкиной, заслуженная артистка Воронежской области. Кроме сильного и выразительного голоса, Ольга наделена актёрским талантом и тонким эстетическим вкусом. Ей подвластен любой жанр – от строгой и торжественной песни-оды до озорных частушек.

Вместе с Липецким оркестром русских народных инструментов (дирижёр – Алексей Моргунов) Ольга Чиркова исполнит романсы, народные и современные песни. Кроме того, зрителей ждет и сюрприз – инструментальные новинки в исполнении оркестра.

Начало концерта в 19:00. Справки по телефонам: 22-56-57, 22-16-63, 22-46-48, 23-56-36, 8(903) 864 61 05

ИСТОЧНИК KP.RU