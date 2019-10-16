Игорь Артамонов: «Важно сохранять память и воспитывать патриотизм в наших детей»

СЕГОДНЯ 15:30 2019-10-16T15:30:37+03:00

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На высоте Огурец в Воловском районе с воинскими почестями в братской могиле перезахоронены останки 19 солдат Красной Армии, погибших в боях за высоту в годы Великой Отечественной войны. Перед началом церемонии представители власти и общественности минутой молчания почтили память погибших.

Останки подняли члены поискового клуба «Неунываки» и их орловские коллеги за последние полтора года. В этих местах поисковые мероприятия не прекращаются уже несколько десятков лет.

Именно в октябре 1942 года бойцы 132-й стрелковой дивизии впервые за все время сражений у села Ломигоры захватили и два дня удерживали высоту. Солдаты отбили более 20 атак немцев и потеряли почти весь личный состав дивизии во главе с ее командиром – это около тысячи бойцов. Останки такого же числа красноармейцев были подняты поисковиками и перезахоронены на высоте Огурец за все время раскопок.

"Мы чтим ветеранов Великой Отечественной войны, равняемся на победителей. Мы в неоплатном долгу перед погибшими в годы войны. Важно сохранять память и воспитывать патриотизм в наших детей", - подчеркивает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

Фото предоставлено пресс-службой обладминистрации.

ИСТОЧНИК KP.RU