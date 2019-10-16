2019-10-16T15:58:28+03:00
Общество

«Открытие»: все на старт!

Банк выступил партнером грандиозного спортивного мероприятия
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Фото с официального сайта администрации городаФото с официального сайта администрации города
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Первый международный Липецкий марафон прошел при активной поддержке Правительства региона. Банк «Открытие» выступил партнёром события. И участником: дистанции марафона преодолели и его 6 сотрудников. Всего же на забег вышли более двух тысяч человек из 137 городов 33 субъектов России. Также свои дистанции пробежали спортсмены из трех стран - Казахстана, Великобритании и Белоруссии.

- Для города это одно из важнейших событий, которое объединило любителей активного образа жизни из разных стран. Мы рады были оказать поддержку важному для липецкой земли проекту. Надеюсь, что марафон станет доброй традицией в нашем регионе, - отметила Светлана Ермакова, управляющий отделением ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в Липецке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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