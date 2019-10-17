На НЛМК прошли соревнования по дартсу и баскетболу

СЕГОДНЯ 15:20 2019-10-17T15:20:58+03:00

На НЛМК подвели итоги соревнований за Кубок по дартсу и Кубок по баскетболу

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Они прошли в рамках традиционной спартакиады среди цехов и подразделений предприятия.

За почетный трофей в соревнованиях по метанию дротиков боролись 14 команд. Победителем стали спортсмены НЛМК-Инжиниринг, представитель этой компании Лев Милютинский был точнее остальных в личном зачете.

В розыгрыше Кубка НЛМК по баскетболу участвовало 17 команд. В финале железнодорожники одолели ремонтников. Лучшим баскетболистом турнира был признан работник цеха по ремонту металлургического оборудования Игорь Столповских.

После 17 видов спартакиады впереди железнодорожники, на втором месте ремонтники, на третьем - спортсмены НЛМК-Инжиниринг.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото пресс-службы НЛМК.

ИСТОЧНИК KP.RU