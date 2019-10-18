2019-10-18T12:05:20+03:00
Общество

В автобусах Липецка ловят зайцев, которые пользуются чужими льготными картами

Рейд контролеров прошел в общественном транспорте
Лия МУРАДЬЯН
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Рейд контролеров в автобусахРейд контролеров в автобусахФото: Управление дорог и транспорта Липецкой области
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В общественном транспорте Липецка ловят «зайцев», которые пользуются чужими льготными картами. Напомним, что на таких нерадивых пассажиров нередко жалуются водители, ролики с конфликтами в автобусах порой публикуют в Сети. Чтобы пресечь подобные нарушения, по автобусам ходят с рейдами контролеры «Агентства автомобильного транспорта Липецкой области».

Рейд контролеров в автобусах Фото: Управление дорог и транспорта Липецкой области

Рейд контролеров в автобусахФото: Управление дорог и транспорта Липецкой области

По данным ведомства, сейчас в регионе более 130 000 льготных карт, стоимость проезда по которым вдвое ниже обычного. Каждый год государство платит за них более 300 млн. рублей субсидий. Но часто этими льготами пользуются совсем не те, кому они предназначены. Люди находят чужие утерянные карты либо берут их у знакомых или родственников.

В агентстве напомнили, что по правилам запрещено передавать свою льготную карту другим лицам. На каждой такой карте есть фото и ф.и.о. владельца, поэтому вычислить «зайца» легко. Если данные человека не совпадают с данными на карте, контролеры вправе ее забрать. Вернут ее могут настоящему владельцу с документами.

Также, по правилам, все пассажиры обязаны предъявить льготную карту по требованию водителя автобуса или контролера со служебным удостоверением.

ИСТОЧНИК KP.RU

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