Липецкую область газифицируют полностью

СЕГОДНЯ 10:44 2019-10-22T10:44:16+03:00

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Липецкая область будет на 100% газифицирована. Договорённость достигнута во время рабочей встречи главы региона Игоря Артамонова с председателем Правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером.

Сейчас специалисты регионального управления энергетики и тарифов составляют список населённых пунктов, где нет газа. Это сёла и деревни, которые состоят всего из нескольких домовладений. В ближайших планах «Газпрома» – строительство межпоселкового газопровода к деревне Никольское Краснинского района.

«Липецкая область газифицирована на 97%. По этому показателю мы опережаем ряд российских регионов, но наша цель – стопроцентная газификация. Голубое топливо должно прийти в каждое село и в каждый дом», – отмечает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

В ходе встречи Игорь Артамонов и Алексей Миллер обсудили дальнейшее сотрудничество в работе по газификации площадок региональных экономических зон и развитию на территории Липецкой области сети газовых заправок. На сегодняшний день в регионе действует одна автомобильная газонаполнительная станция «Газпрома», расположенная в Липецке. Компания планирует строительство ещё одной заправки в Ельце. Администрация региона в свою очередь будет содействовать расширению парка техники, работающей на природном газе.

Соглашение об опережающем развитии рынка газомоторного топлива в регионе было подписано между администрацией Липецкой области и ПАО «Газпром» на Петербургском международном газовом форуме в начале октября. Предполагается, что инвестиционные проекты «Газпрома» помогут обеспечить всю потребность региона в инфраструктуре метановых заправок, которая быстро растёт в связи с ускоренным переходом от «классического» к экологически чистому транспорту.

Также стороны обсудили реализацию на территории Липецкой области программы «Газпром – детям», в рамках которой в регионе построены спортивные площадки, футбольное поле и физкультурно-оздоровительный комплекс. Предполагается, что сотрудничество в этом направлении будет продолжено в 2021 году.

Фото предоставлено пресс-службой обладминистрации.

ИСТОЧНИК KP.RU