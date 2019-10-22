Звезды 80-90-х выступят в Липецке на концерте «Дискотека союз»

СЕГОДНЯ 12:41 2019-10-22T12:41:20+03:00

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«Дискотека союз» – это настоящий фейерверк хитов и любимых песен которые знает вся страна в исполнении тех звезд, чьи имена давно стали легендарными. Липчане услышат любимые песни звезд 80-90-х. Это позволит вернуться в прошлое и отправится в волнующее путешествие по «миру поп-музыки 80-90-х».

Гостей дискотеки ждет сумасшедшее шоу, супер звук, больше 20 артистов в большом грандиозном концерте продолжительностью около 4-х часов. На концерте выступят лучшие составы и полные группы, звезды 80-х: группа «Комбинация» (Татьяна Иванова и группа); группа «Мираж» (Е. Болдышева, А. Горбашов и группа); ех.группа «Фристайл» (Сергей Дубровин ); ггруппа «Ласковый Май» (Андрей Разин и группа); Татьяна Овсиенко группа «Божья Коровка» (Владимир и Наталья Воленко и группа); Александр Добрынин.

Зрители услышат песни которые поет вся страна: «Седая Ночь», «Я больше не прошу», «Гранитный камушек», «Белые розы», «Американ бой», «Розовые розы», «Ах какая женщина», «Вспомни капитан», «Школьная пора», «Летчик» и множество других хитов!Это будет один из самых ярких и динамичных концертов 2019 года! По данным организаторов,в программе возможны изменения.

Концерт начнется 26 октября в 19.00 во дворце спорта «Звездный». Билеты.

ИСТОЧНИК KP.RU